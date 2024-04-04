Оккупанты могут увеличить общий темп своих наступательных операций в Украине.

Россияне наращивают количество и масштабы механизированных наземных штурмов на некоторых участках фронта в Украине.

Как говорится в отчете Института изучения войны(ISW), за последние две недели российские войска, похоже, увеличили количество и масштабы механизированных наземных штурмов на отдельных участках фронта. Это свидетельствует о заметном общем увеличении количества российских механизированных штурмов на всем театре боевых действий.

Оккупанты могут увеличить общий темп своих наступательных операций в Украине. Интенсификация российских штурмов происходит, как правило, одновременно с усилением ракетных ударов и ударов беспилотников по украинским энергетическим объектам.

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Аналитики предполагают, что войска РФ могут усиливать удары с целью дальнейшего давления на украинское командование для развертывания систем противовоздушной обороны за пределами фронта, чтобы безопаснее для себя усиливать авиационные операции с целью поддержки наземных операций.

Зато украинские источники отмечают, что фрагментарное и запоздалое поступление новых западных систем в Украину позволит российским войскам адаптироваться к ним и сглаживать возможные оперативные преимущества, которые эти системы могли бы предоставить украинским войскам в противном случае.

Риск обвала фронта

Издание Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских офицеров писало, что новые западные системы поступают слишком поздно и в недостаточном количестве, чтобы иметь максимально эффективное оперативное влияние на поле боя. В случае нового наступления россиян летом существует большой риск того, что линия фронта разрушится.

Также офицеры отметили, что Россия готовится к большому наступлению в конце лета, а возможно и быстрее. Трудно спрогнозировать, как будут развиваться события.

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