Сейчас противник наступает несмотря на потери, чтобы не дать ВСУ закрепиться.

Российские оккупационные войска весной продолжат попытки локальных атак и попытаются подготовиться к новому наступлению этим летом.

Как сообщает ISW, решающую роль в способности Сил обороны удерживать свои позиции и отражать новые атаки противника в ближайшие месяцы играет оказание помощи Запада в сфере безопасности.

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Аналитики убеждены, что захватчики попытаются сохранить темпы своих наступательных операций по всей линии фронта, чтобы не давать ВСУ стабилизировать свои оборонительные линии.

По мнению экспертов ISW, оккупанты продолжат использовать преимущества, предоставляемые наличием инициативы на всем театре военных действий, для динамической переоценки своих наступательных усилий этой весной. При этом враг надеется воспользоваться слабыми местами в обороне Украины этим летом.

В Институте изучения войны добавляются, что противник может попытаться сохранить темп своих наступательных операций с любыми потерями, чтобы воспользоваться нехваткой украинской техники до того, как ВСУ получат обещанную помощь от союзников.

Ситуация на фронте

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на всех участках фронта оккупанты продолжают атаковать, используя малые тактические группы. Оккупанты наступают с октября прошлого года и уже выдыхаются, считает эксперт. Он оценил линию фронта как стабилизированную.

Недавно в ISW сообщали, что российские оккупанты привлекают к боевым действиям на востоке Украины тактические и оперативные резервы. Таким образом они хотят поддержать и нарастить темпы наступательных операций.

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