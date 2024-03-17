По словам Мусиенко, РФ рассчитывает на то, что Украина не успеет получить западное вооружение.

Российско-украинская война продолжается и РФ может планировать новое большое наступление летом этого года, заявил в эфире телемарафона руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Понятно, что будут пытаться перегруппироваться на скорую руку, взять месяц-полтора паузы и попытаться летом продвинуться, поскольку считают, что западная помощь не доедет вовремя. Но я думаю, что Украина на лето уже определенное вооружение от наших партнеров получит, и наши позиции точно не будут в худшем состоянии", - сказал Мусиенко.

Военный эксперт также прокомментировал информацию о возможной новой волне мобилизации в России после президентских выборов.

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"Та информация, которая сейчас есть в сети о том, что РФ хочет призвать еще 300 тысяч человек, якобы уже есть приказы Шойгу, возможно они это и планируют. Но, во-первых, я не думаю, что удастся 300 тысяч за два месяца собрать. И, во-вторых, я предполагаю, что это будет такая себе Буденовская гвардия, кавалерия, только без лошадей. Потому что вооружение они точно не успеют получить", - отметил Мусиенко.

Российско-украинская война продолжается: что надо знать

Накануне стало известно, что бойцы-добровольцы Сибирского батальона и Чеченской республики Ичкерия, которые воюют на стороне Украины, зашли в населенный пункт Горьковское, что под Белгородом.

Зато аналитики из института изучения войны сообщили, что оккупанты захватили два села в районе Авдеевки. Они также добавили, что тактическая ситуация на этом направлении остается динамичной.

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