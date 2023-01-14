На территории Молдовы упали обломки ракет, выпущенные в результате ударов России по Украине.
Как говорится в пресс-релизе МВД Молдовы, обломки обнаружены сегодня днем в районе пограничного сектора Ларга (Бричанский район).
Сообщается, что Кишинев предвидел это и задействовал план, согласно которому было увеличено число патрулей в приграничных районах. Место падения ракет оцепили и вызвали спасательную службу. Правоохранители обеспечивают охрану места происшествия по периметру и занимаются сбором данных.
В МВД Молдовы подчеркивают, что это уже третий случай падения ракет на территории страны вследствие массированных ударов России по Украине.
Массированная ракетная атака России по Украине 14 января - что известно
Сегодня днем в Киеве и ряде областей прогремели взрывы. В столице сработали силы противовоздушной обороны.
В Днепре, Харькове и Львове зафиксированы прилеты. В Днепре российская ракета попала в многоэтажку, в результате чего "сложился" целый подъезд. Количество погибших и раненых постоянно увеличивается.
В Харьковской и Львовской областях есть попадание в объекты критической инфраструктуры. В городах введены аварийные отключения света.