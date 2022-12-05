Район, где была обнаружена ракета, изолирован патрулями полиции и пограничной службы.

Возле города Бричаны в Молдове упала ракета. Ее нашла пограничная полиция, которая усилила патрулирование на фоне российской ракетной атаки против Украины.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Молдовы, ракету нашли в фруктовом саду.

"Район, где была обнаружена ракета, изолирован патрулями полиции и пограничной службы. На месте ожидаются специализированные службы МВД, ГИЧС и саперы", - говорится в сообщении.

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В МВД Молдовы никаких дополнительных сведений о типе ракеты и об обстоятельствах ее падения на территории страны не уточнили.

Бричаны находятся на севере Молдовы недалеко от границы с Украиной.

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