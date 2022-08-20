Массированного удара по мирным целям, вероятно, не будет, прогнозирует он.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сомневается, что Россия пойдет на массовые ракетные удары по территории Украины 24 августа.

Об этом он сказал в ходе прямого эфира с Марком Фейгиным.

"А теперь внимание. Они ударили по массовому мероприятию. Чтобы что?.. Ну "наказали", убили мирных жителей, куча крови в прямом эфире. Какая реакция мира будет? Еще 20 HIMARS. Если они этого хотят - на здоровье, почему нет", - сказал он.

"Я не очень верю в какой-то массированный удар по мирным целям. По военным - да, скорее всего, вероятность есть, попытаются запустить. Как всегда они промахнутся и попадут по мирным. Но целенаправленное убийство мирных жителей как военный план - чесно говоря, при всей людоедскости режима им тупо очень невыгодно это. Радости будет на 15 минут, а последствия - на 15 лет вперед", - добавил он.

Арестович также уточнил, что ПВО будет усиленно дежурить в предстоящие праздничные дни, особенно в прифронтовых городах. Также он рассказал, что в Киеве в субботу уже проводили массовое мероприятие - в центре столицы устроили "парад" российской военной техники, которую захватили у оккупантов во время обороны города.

Отметим, президент Владимир Зеленский предупредил, что на следующей неделе Россия может постараться сделать что-то "особенно жестокое".

Ранее украинцев предупреждали о высокой угрозе ракетных ударов со стороны РФ 23-24 августа. В эти Украина будет праздновать День флага и День независимости.

Также в СНБО заявляли, что Россия готовит провокации ко Дню независимости и против Зеленского.