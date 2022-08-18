По словам эксперта, во многом столицу спасли водные преграды. Также он отметил отважные действия украинских защитников.

Российским оккупантам в начале полномасштабного вторжения в Украину не удалось захватить Киев, во многом столицу от оккупации спасли водные преграды.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, со стороны житомирской трассы продвижение россиян остановила река Ирпень. "Она в который раз исторически спасает Киев от нашествий врагов", - сказал он, добавив, что мосты были быстро взорваны.

Жданов также рассказал о бое с оккупантами на столичном проспекте Победы в районе станции метро "Берестейская". Ранее эту информацию уже опровергали в патрульной полиции Киева.

"После этого был взорван мост в населенном пункте Стоянка и движение по житомирской трассе было таким образом прекращено. Дальше вправо и влево (в Ирпене, Ворзере, Буче) везде, где были мосты через реку Ирпень, они все были взорваны. Плюс была взорвана плотина на реке Ирпень и затоплено село Демидов за счет уровня воды в Киевском водохранилище. Вот эта вода практически стала огневым рубежом. С одной стороны были наши войска, с другой - российские. Потом наши перешли Ирпень и стали выбивать русских с Бучи, Ирпеня, Ворзеля. Там завязались очень ожесточенные бои. Таким вот образом они не смогли пройти на Киев", - объяснил Жданов.

Он также напомнил, что оккупанты несли огромные потери и имели большие проблемы с логистикой. Украинские защитники начали наносить врагу поражение и громить тысячные колонны техники. После этого оккупанты под напором ВСУ и разгрома отошли с северных областей Украины.

"Они поняли, что надо сконцентрироваться на одном направлении", - уточнил Жданов, добавив, что россияне после этого ушли на Донбасс.

По его словам, предварительных договоренностей о том, чтобы враг покинул окрестности столицы, не было.

Ранее военный эксперт сказал, какие ракеты Россия, вероятно, "бережет" для ударов по Киеву.