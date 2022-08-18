Никакой особой угрозы для ЕС они не представляют, говорит Жирохов.

Решение России перебазировать три своих самолеты с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" в Калининградскую область не угрожает Европе, а является очередным запугиванием.

Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов, передает "РБК-Украина".

По его словам, для европейской системы ПВО эти самолеты с ракетами не сделают "погоды" и стратегически они ничего не решают. Он напомнил, что РФ уже использовала "Кинжалы" в Украине, нанося удары по Винницкой, Львовской и Луганской областям.

"То есть, фактически - это "Искандеры", которые запускаются с воздуха, а "Искандеры" нам летят сотнями, поэтому можно понять, какой вред эти опрокинутые ракеты могут нанести. Если это не массированный удар, а три ракеты - это ни о чем", - отмечает Жирохов.

"Это запугивание, что очевидно. Сейчас еще и экономически РФ давит очень сильно Европу, это есть сильный рычаг для россиян и если его не станет, то им будет нечем давить. Останется лишь Калининград, накачка его вооружением, "Искандерами", "Кинжалами" и т. д", - добавил он.

Эксперт считает, что в случае прямого боевого столкновения с НАТО Россия не сможет долго поддерживать свою группировку в Калининградской области из-за проблем с логистикой.

"То есть, если россияне не пробьют "коридор", то на этой территории продержатся очень мало", - поясняет Жирохов.

Ранее сегодня стало известно, что РФ перекинула три сверхзвуковых самолета МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области. Такой шаг был сделан якобы "в рамках дополнительных мероприятий стратегического сдерживания".

В Минобороны РФ утверждают, что "Кинжалы" - невидимы и неуязвимы для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны противника".