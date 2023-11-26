Деталей операции в украинской разведке не раскрывают.

К массированной атаки неизвестных дронов на ряд городов Российской Федерации в ночь на 26 ноября причастно Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как сообщил УНИАН источник в украинской разведке, ночная дроновая атака на Россию, в частности на Тулу, осуществлена была в сотрудничестве ГУР и "Армии дронов". Других деталей операции не разглашают, в том числе и то, какими именно дронами была атакована Россия.

В то же время вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров также подтвердил, что взрывы в России - дело рук ГУР и "Армии дронов".

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"Добрые беспилотники этой ночью прилетели в российские города и городки. Местные жители отмечают, что началась "какая-то суета". Армия дронов и ГУР этой ночью также не выспались, причины неизвестны", - написал Федоров в Телеграм.

Россию массированно атаковали дроны - что известно

Напомним, что ночь на 26 ноября была тревожной в нескольких регионах России. Как сообщили СМИ и паблики, российская территория была массированно атакована дронами - ночью якобы сбито 11 беспилотников, а еще девять "птичек-убийц" ликвидированы утром над территорией Тульской, Московской, Брянской и Калужской областей. Кроме того, в небе над Тулой уничтожили два дрона, и обломки одного из них якобы попали в жилой дом.

По одной из версий российской стороны, украинская армия атаковала Тулу беспилотниками, которые похожие на дроны "Герань" (так в РФ называют иранские дроны-камикадзе "Шахед").

Впоследствии в сети показали момент попадания в дом в Туле. Его окружили силовики и спецслужбы. Россияне разбираются, какие именно дроны прилетели на их территорию.

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