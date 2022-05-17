Россия не идет на переговоры по освобождению защитников Мариуполя с территории "Азовстали", она требует, чтобы бойцы сдались.

В Мариуполе Донецкой области ситуация катастрофическая. Город практически разрушен российскими оккупантами. На территории мариупольского завода "Азовсталь" находятся сотни раненых защитников города, но они не здаются.

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит в Мариуполе сегодня, 17 мая.

00:44 Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что гарнизон "Мариуполь" выполнил поставленное боевое задание.

"Высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, которые находятся на "Азовстали", сохранить жизнь личного состава. Продолжается операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины. В настоящее время началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Защитники через гуманитарный коридор были эвакуированы в Оленевку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена. Меры по спасению остающихся на территории "Азовстали" защитников продолжаются", - сообщают в штабе.

00:24 Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эвакуацию военных из "Азовстали". Он отметил, "что украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип".

00:19 Украина начала операцию по спасению защитников Мариуполя. Раненых военных с "Азовстали" эвакуировали в больницу оккупированного Новоазовска.

Ранее сообщалось, что россияне не прекращают попыток зайти или заблокировать выход из бункеров на "Азовстали", где находятся украинские бойцы.

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