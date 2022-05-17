Сковывания основных сил противника вокруг Мариуполя дало возможность ВСУ подготовить и создать оборонительные рубежи, на которых украинские войска находятся и сегодня и дают достойный отпор агрессору.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что гарнизон "Мариуполь" выполнил поставленную боевую задачу.

Об этом говорится в сообщении штаба на странице в Facebook.

"Высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на "Азовстали", сохранить жизнь личного состава. Продолжается операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины.

Сейчас началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих.

"Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Оленевку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена. Мероприятия по спасению защитников, которые остаются на территории "Азовстали", продолжаются", - сообщают в штабе.

"Защитники Мариуполя - герои нашего времени. Они навсегда в истории. Это отдельный отряд специального назначения "Азов", 12-я бригада Национальной гвардии Украины, 36-я отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, тероборона Мариуполя. Удерживая позиции на "Азовстали", они не позволили противнику перебросить группировку численностью до 17 батальонных тактических групп (около 20000 личного состава) на другие направления. Тем самым помешали реализовать план по быстрому захвату Запорожья, осуществить выход на административную границу Донецкой и Запорожской областей и создать условия для окружения группировки ООС", - добавили в штабе.

Сковывания основных сил противника вокруг Мариуполя дало возможность ВСУ подготовить и создать оборонительные рубежи, на которых украинские войска находятся и сегодня и дают достойный отпор агрессору.

"Мы получили критически необходимое время на формирование резервов, перегруппировку сил, получение помощи от партнеров. Важнейшая общая задача всей Украины и всего мира - сохранить жизнь защитников Мариуполя. Мы будем бороться за вас на всех фронтах так же преданно, как вы защищаете государство!", - подчеркнули в штабе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эвакуацию военных из "Азовстали". "Украинские герои нужны Украине живыми", - отметил президент.

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