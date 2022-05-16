Советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что все наземные операции оккупанты ведут исключительно на периметре завода.

Россияне не прекращают попыток зайти или заблокировать выход из бункеров на "Азовстали", где находятся украинские бойцы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Россияне не прекращают попыток зайти или заблокировать выход из бункеров", - отметил он.

По словам Андрющенко, все наземные операции оккупанты ведут исключительно на периметре завода.

"Никакого глобального приближения не происходит, именно поэтому растет плотность обстрелов", - добавил советник мэра.

Он также опроверг очередные фейковые заявления оккупантов о том, что украинские военные якобы вышли к ним с белым флагом.

"Если "доверять" источникам оккупантов, то они уже трижды брали всех в плен в Мариуполе", - добавил Андрющенко.

Как сообщал УНИАН, после эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не прекращают попытки захватить завод, на котором ведут оборону украинские воины.

11 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что на территории "Азовстали" могут находиться около тысячи бойцов, половина из них тяжело ранены.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предлагает России разные механизмы вывоза украинских воинов из "Азовстали", продолжаются очень сложные и деликатные переговоры.

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