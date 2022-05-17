Президент подчеркнул, что работа по возвращению украинских военных продолжается и "нуждается в деликатности и времени".

Президент Украины Владимир Зеленский об эвакуации военных из "Азовстали": украинские герои нужны Украине живыми.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Завершается 82-й день нашей обороны. Непростой день. Но и этот день, как и все остальные, направлен на то, чтобы уберечь нашу страну и наших людей. Что касается ситуации в Мариуполе: благодаря действиям украинских военных – Вооруженных Сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят... Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, что эти слова поймет каждый адекватный человек", - отметил президент .

Зеленский подчеркнул, что работа по возвращению украинских военных продолжается.

"Эта работа нуждается в деликатности и времени", - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 16 мая российские СМИ сообщили, что оккупанты договорились с украинскими защитниками из "Азовстали" об открытии коридора для раненых бойцов в направлении Новоазовска (территория "ДНР").

Впоследствии командир "Азова" Денис Прокопенко ("Рэдис") заявил, что "для сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".

Прокопенко также подчеркнул, что ни одно вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии.

17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку, для последующего возвращения их домой будет осуществлена ​​процедура обмена.