В городе появилось две новые военные базы.

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировано необычное накопление живой силы оккупантов. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram.

"Наблюдаем определенное замедление военных перемещений в сторону Запорожья. Однако именно на конец недели пришлось увеличенное количество колонн с танками. Всего до 10 единиц танков и гусеничной бронетехники", - рассказал Андрющенко.

Кроме того, по его словам, зафиксировано необычное, но значительное накопление живой силы и военной техники (БМВ, БТР) на базах Мариупольского металлургического комбината им. "В частности, отмечаем развитие новых военных баз. Минимум одна в Левобережном районе, одна в Кальмиусском", - добавил Андрющенко.

Специалисты центра связывают это с необходимостью формирования более безопасного резервного плацдарма оккупантов в логистической близости к фронту.

Андрющенко обнародовал видео, на котором можно увидеть, как военная техника передвигается по улицам города.

По мнению руководителя центра, наибольший интерес в этом составляет база в Левобережном районе, в район ЖМР Восточный.

"Ее организация - результат необходимости расширения уже имеющейся базы неподалеку, которая используется по большей части для стоянки топливо заправщиков и грузовиков с БК на перегоне в Запорожскую область (или оттуда). Новая база носит другое назначение. Она в основном для стоянки живой силы и техники. В частности здесь повышенные меры маскировки, но благодаря массированным переброскам апреля...", - отмечает специалист.

Он уточнил, что в целом тенденция усиления военного пребывания россиян в Мариуполе началась в начале года и это - не случайность, а последовательное превращение Мариуполя в главный и полноценный логистически-военный плацдарм для грузов, техники и живой силы.

"С разветвленной сетью стоянок, ремонтных баз и пунктов постоянного и временного расположения живой силы. Этому безусловно способствуют факторы развития железной дороги и портового сообщения. Поэтому, мы уверены, что в ближайшее время сможем констатировать факт военного использования как железнодорожных станций Мариуполь-сортировочная, Мариуполь-главный и Мариуполь-порт, так и самого Мариупольского порта", - отмечает Андрющенко.

РФ строит новые мосты в районе Мариуполя - подробности

Как писал УНИАН, ранее руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, что российские оккупанты строят одновременно три новых моста, один из которых - железнодорожный. Последний проходит через реки Берестовую и Кальмиус, через балку Широкую по автомобильной трассе Новоазовск-Мариуполь и в районе новой железнодорожной ветки, которую россияне строили весной 2024 года. По мнению Андрющенко, это делается, в частности, для улучшения логистики Ростов-Новоазовск-Волноваха - Донецк для автомобильных дорог.

Вас также могут заинтересовать новости: