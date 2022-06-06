Гумпомощь России - издевательство и унижение.

Во временно оккупированном россиянами Мариуполе ощутимый дефицит продовольствия и воды. Люди попадают в больницы после многочасовых очередей за помощью.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Гуманитарная помощь, которую раздают оккупанты, — единственный путь получить еду в захваченном городе.

Ради набора, в который входят несколько пачек лапши, несколько соков, консервация и крупы, мариупольцы выстаивают многочасовые очереди.

"Ежедневная очередь за гуманитаркой (фактически за едой) в бывшем ТЦ Метро достигает от 1,5 до 2 тысяч человек. В день выдают до 400 наборов. На жаре под солнцем люди стоят в очереди по 6 часов впустую. Питьевой воды нет, взять ее на территории "гуманитарного штаба" негде. Тени для укрытия нет", - пишет Андрющенко.

По словам советника мэра, в последние дни каждый час до 10 человек вывозят в больницу из-за обморока.

"Гумпомощь России - издевательства и унижения. Как и все, что они делают в городе", - отмечает он.

Как писал УНИАН, ранее стало известно, что на улицах Мариуполя лежат горы мусора, который должны убирать и грузить в машины сами жители города. Автомобилей для его вывоза мало, поэтому уже три месяца мусор на улицах превращается в сплошную гниль и вонь.

Оккупанты планируют забрать для "молодой республики" машины без владельцев, а также принудительно выселяют людей на улицу под предлогом сноса жилья.

Также ранее российские захватчики в оккупированном Мариуполе приняли решение об усилении "режим фильтрации", украинских волонтеров и чиновников сажают и расстреливают.

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