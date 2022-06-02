Приговор о казни или заключении выносит фейковый суд "ДНР".

Российские захватчики сажают в тюрьму и расстреливают украинских волонтеров и чиновников в Мариупольском районе.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram со ссылкой на городского голову Вадима Бойченко.

"В Мариупольском районе оккупанты сажают в тюрьму и расстреливают украинских волонтеров и чиновников. Все они отказались сотрудничать с коллаборантами и оккупационными властями", – говорится в сообщении.

В частности, по его информации, фейковый суд "ДНР" приговорил к 10-летнему заключению главу одного из приазовских поселков. Кроме того, по меньшей мере один госслужащий казнен через расстрел.

Также Бойченко отметил, что в тюрьме в Еленовке удерживают несколько десятков волонтеров, которые в марте-апреле помогали в эвакуации мариупольцев и пытались доставить продовольствие с водой в заблокированный город.

"Вместе с тем ожидает приговора фейковой "республики" и украинская судья, которая рассматривала несколько резонансных дел относительно сепаратизма. Есть сообщения о применении к ней пыток", – заявил мэр Мариуполя.

В Мариуполь зашла большая группа "кадыровцев"

Об этом накануне сообщил советник городского головы Петр Андрющенко. Отмечается, что после их появления началась погрузка украинского металлопроката из Мариупольского порта.

Как сообщал УНИАН, ранее мобильные патрули оккупантов из состава "кадыровцев" начали патрулировать Мариуполь и издеваться над людьми.

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