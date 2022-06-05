Мариупольцы не хотят получать документы страны-оккупанта.

На оккупированной Донетчине начали прием документов от мариупольцев для оформления российских паспортов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Новоазовск начал прием документов от мариупольцев на оформление российского паспорта. Фото сегодня с дверей миграционной службы так называемой "ДНР". Кузница "новых русских" работает без выходных. Очередей нет, даже электронных", - отметил он.

По словам Андрющенко, не спасает ситуацию организация специальных автобусов для желающих, потому что мариупольцы не хотят быть гражданами РФ.

"Мариуполь оказался очень не дружественным к оккупантам. Неожиданно для оккупантов и вполне ожидаемо для украинцев", - добавил советник мэра.

Напомним, в Мариуполе оккупанты заставляют работать за еду и угрожают мобилизацией.

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