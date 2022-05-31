В городе некоторые люди из-за россиян могут остаться без машин.

В Мариуполе российские оккупанты хотят машины без владельцев забрать для "молодой республики".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отмечает, что все найденные в городе машины (целые и поврежденные) без владельцев оккупанты начали свозить на площадку рынка "Азовский".

"Сообщают, что это считается за начало учета "находок". Если владельцы не появятся в течение месяца (фактически до 01.07) все машины будут признаны собственностью "молодой республики", - пишет Андрющенко.

При этом отмечает, что это второй шаг после учета недвижимости "до полного хищения имущества мариупольцев", которое чудом осталось после авиабомб, "Градов" и "Смерчей".

Ранее Петр Андрющенко сообщил, что в мариупольском порту оккупанты погрузили на судно украинскую рулонную сталь, ее должны доставить в российский город Ростов-на-Дону.

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