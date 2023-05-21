По словам источника, потери несут как срочники, так и мобилизованные, стоящие на обороне границы.

В приграничной зоне Белгородской области РФ сейчас тревожно. В последнее время происходит целый ряд событий, о которых умалчивают и Минобороны, и местные власти.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источник, обстрелы продолжались все эти дни - в каждом селе якобы было по 3-4 "прилета".

"Будто специально жути гнали, а потом военкоры начали распространять дезу о контрнаступлении. Просидели всю ночь в окопе, но ничего не произошло. А если бы произошло, то в некоторых местах ВС РФ настолько провалились бы, что страшно подумать. Границу охраняют срочники и мобилизованные. Все несут потери от обстрелов. За прошедшую неделю погиб один срочник примерно в районе Новопетровки и двое ранены. Все это старательно скрывают", - сообщил источник.

Видео дня

Кроме того, был "неприятный момент", когда оккупантов убеждали о том, что ВСУ готовят прорыв на Уразово и на Валуйках. Впрочем, пехоту просто "кинули". Вся артиллерия была отведена. На направлении было несколько танков.

"Испугались, бросили людей. Еще раньше выехала машина РЭБ. Возможность подавления сигнала их комплексами отсутствуют почти везде, БПЛА (преимущественно дроны) летают, как дома", - отметил источник.

В Белгороде тревожно

Вчера российские Telegram-каналы массово сообщали об очередной попытке "украинских диверсантов" прорваться через границу. На этот раз – в Белгородскую область.

Это не первый раз - в начале марта россияне заявили, что "украинская ДРГ" попала на территорию пограничной Брянской области и якобы ранила гражданских.

Украина заявила о своей непричастности. Ответственность за инцидент впоследствии взял "Российский добровольческий корпус" - военное подразделение, которое воюет на стороне Украины с 2014 года и состоит из российских добровольцев.

В начале апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об очередной попытке проникновения на территорию РФ. Тогда бойцы РДК снова взяли ответственность за инцидент и показали видео. Они заявили, что помимо выполнения боевых задач смогли пообщаться с местными жителями.

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