Кроме этого, на территории Львова сформируют отдельную бригаду теробороны.

В мэрии Львова подготовили программу национального сопротивления на случай развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины.

Об этом сообщили на сайте горсовета.

Местная власть разработала программу национального сопротивления, направленную на то, чтобы проводить просветительскую работу и обучение среди населения. Цель, как отметил мэр города Андрей Садовый, - "чтобы люди умели защищать родную страну".

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Программа предусматривает три ключевых аспекта:

обучение населения основным боевым навыкам и навыкам домедицинской помощи;

поддержка материально-технического обеспечения и содействие батальонам на территории города и области;

развитие инфраструктуры территориальной обороны на территории львовской общины.

Программа рассчитана на 2022-2024 годы. На сессии городского совета ее рассмотрят через неделю. Какое финансирование потребуется для реализации программы, пока не сообщается.

Кроме этого, на территории Львова сформируют отдельную бригаду.

"Львов – город-миллионник, поэтому под моим руководством будем формировать отдельную бригаду, которая будет в составе территориальной обороны города Львова", - отметил подполковник Валерий Курко, командир территориальной обороны Львовщины.

Территориальная оборона в Украине: что известно

1 января 2022 года вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления", в соответствии с которым ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.

Национальное сопротивление - это привлечение всего населения к противодействию агрессору, а также подготовка к такому противодействию.

Развертывание в Украине системы территориальной обороны будет проходить в три этапа.

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