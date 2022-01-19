Сейчас идет формирование 25 бригад ТрО (один регион – одна бригада), которые будут объединять более 150 батальонов (один батальон на район).

Развертывание в Украине системы территориальной обороны будет проходить в три этапа. За резервистами, подписавшими контракт, будет закреплено оружие.

Об этом министр обороны Алексей Резников рассказал во время совещания по практическим аспектам развертывания системы территориальной обороны, передает пресс-служба Минобороны Украины.

"Доступ к оружию должны получить только те, кто под руководством командования и совместно с земляками будет заботиться о защите своего дома и интересов Украины. Не советую даже пытаться вступать в ряды ТрО тем, кто имеет какие-либо другие цели", — подчеркнул Резников.

Сейчас идет формирование 25 бригад ТрО (один регион – одна бригада), которые будут объединять более 150 батальонов (один батальон на район). Постоянная численность Сил ТрО в мирное время составит 10 тысяч военнослужащих. По штату особого периода подразделения Сил ТрО будут насчитывать более 130 тысяч человек, для чего будет сформирован соответствующий резерв, объяснил Резников.

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Министр отметил, что развертывание системы ТрО будет происходить в три этапа. На первом бригады и батальоны Сил ТрО будут разворачиваться по штату мирного времени.

"Это происходит прямо сейчас. В каждом батальоне формируется скелет из военнослужащих ВСУ. Их задачей является командование, обучение и согласование гражданских лиц, которые заключат контракт о службе в резерве ТрО и будут защищать территорию, где проживают", — сказал глава Минобороны, добавив, что за счет этих резервистов ТрО каждый батальон будет насчитывать до 600 человек.

Формирование резерва ТрО по штатам особого периода – второй этап, после того, как в батальонах и бригадах будет создано организационно-управленческое ядро ​​из военнослужащих и обеспечены соответствующие условия.

"За теми, кто заключит контракт и будет служить в резерве ТрО, будет закреплено оружие. Оно будет выдаваться на время учений или в случае возникновения определенных ситуаций", — отметил Резников.

Перед заключением контракта на службу в резерве ТрО кандидаты должны пройти медосмотр, а лица в возрасте от 40 лет – военно-врачебную комиссию, ведь резерв ТрО будет проходить интенсивную подготовку.

Командующего Сил ТрО Юрий Галушкин ранее сообщил, что по состоянию на 17 января определено 86% мест дислокации подразделений ТрО по всей Украине. В приграничных регионах бригады ТрО с начала января приобрели 70% способности мирного времени. Темпы развертывания военного компонента ускоряются.

Минобороны сейчас начинает системный диалог с органами местной власти и самоуправления по обеспечению сил ТрО необходимыми ресурсами.

"Есть задача ремонта и обустройства мест дислокации, обеспечения всех коммуникаций, создания режимно-секретных объектов и помещений для хранения оружия и боеприпасов. Есть потребности в транспорте. Здесь мы рассчитываем на участие местных органов власти и самоуправления… Минобороны подготовило соответствующие письма с перечнем нужд, которые имеют Силы ТрО в регионах, а также с унифицированными требованиями к локациям, где будут размещаться бригады и батальоны", — сказал министр.

В ближайшее время оборонное ведомство организует обучение и согласование с участием руководителей органов местной власти и самоуправления. Первыми планируется привлечь городских председателей областных центров.

На третьем этапе развертывания ТрО, после формирования штата мирного времени и резерва для особого периода, будет рассматриваться вопрос о необходимости создания в небольших населенных пунктах добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО). Решение о создании ДФТО по представлению командующего Сил ТрО будет принимать главнокомандующий ВСУ.

"Участники этих формирований с собственным охотничьим оружием при необходимости могут привлекаться к патрулированию, охране объектов. Должны жестко выдержать эту логику: сначала ядро, каркас из военнослужащих, затем набор резерва ТрО с заключением контрактов, и только после этого речь может идти о добровольческом формировании. , потребность и количество которых будет определять командование Сил ТрО, которые будут действовать по единому замыслу, что сделает систему эффективной и управляемой", — подчеркнул Резников.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ближайшее время будет создан штаб территориально обороны, куда набирают резервистов для проведения запланированных учений. От безопасности в столице зависит стабильная ситуация в стране.

Сейчас в Украине полным ходом идет формирование подразделений Сил территориальной обороны. Бригада терробороны появится в каждом областном центре страны.

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