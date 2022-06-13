Общая их стоимость составляет около 1,5 миллиона евро.

Литовская общественность приобрела для Украины 110 мощных антидроновых ружей EDM4S общей стоимостью около полутора миллиона евро.

Об этом сообщил телеведущий и общественный деятель Андрюс Тапинас.

Он отметил, что антидроновые ружья собственного производства будут доставлены в Украину как можно быстрее. Их планируют распределить между 35 подразделениями ВСУ.

"Мы прозвали их Оркрист – "Убийца орков". Толкин бы заценил", – написал Тапинас.

Еще раньше литовцы приобрели для ВСУ 6 современных беспилотников

Часть из них направляются в Украину прямо сейчас, еще две модели присоединятся за два месяца. Общая стоимость за шесть беспилотников – 990 тысяч евро, то есть цена одного составляет 165 тысяч.

Как сообщал УНИАН, в конце мая литовцы за 3,5 дня собрали 5 млн евро на "Байрактар" для украинских воинов. Когда об этом узнала турецкая компания-производитель дронов, она заявила, что бесплатно подарит Литве один "Байрактар" для Украины.

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