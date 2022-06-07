Арвидас Анушаускас заявил, что Киев получил грузовики и внедорожники.

Часть военной помощи из Литвы уже прибыла в Украину. Речь идет о грузовых автомобилях и внедорожниках.

Об этом сообщил министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса в Twitter.

По его словам, уже прибыли 20 автомобилей.

"25 мая я объявил, что Литва готовит новую доставку в адрес Украины. Сегодня я сообщаю, что 10 военных грузовиков и 10 внедорожников уже в Украине", - говорится в сообщении.

При этом литовский министр отметил, что в ближайшее время в Украину еще прибудут 20 бронемашин М113.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

В связи с этим дружественные Украине страны начали поставлять не только гуманитарную помощь, но и военную. Так, 21 апреля Литва передала Украине тяжелые минометы. Их количество не уточняется, но остаточная стоимость переданной Вильнюсом военной поддержки составляет десятки миллионов евро.

25 мая министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что власть приняла решение предоставить Украине БТРы М113, военные грузовики и внедорожники.

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