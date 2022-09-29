Продвижение ВСУ в районе Лимана Донецкой области продолжается, украинские защитники окружают оккупантов в этом районе.
По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, захватчиков ждет "котел".
"Это движение уже не остановить. И ждёт там их маленький, симпатичный "котёл" (...) Никто там уже ничего пополнять не будет. Там уже всё - "приехали", - отметил он.
По его словам, мобилизованых россиян, скорее всего, отправят на вторую линию обороны в районе Сватово Луганской области.
Мобилизация в России: что известно
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих запаса, на войну с Украиной.
По данным Генштаба ВСУ, прибывших по мобилизации россиян военное командование без подготовки направляет в подразделения на линии соприкосновения.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что объявленная в России мобилизация - это также удар по коренным народам Крыма, Дагестана, Кавказа и Сибири.
С вечера 21 сентября в бурятских селах вручают повестки мужчинам от 18 до 72 лет и требуют срочно ехать в призывной пункт.