Украинские защитники окружают захватчиков в этом районе.

Продвижение ВСУ в районе Лимана Донецкой области продолжается, украинские защитники окружают оккупантов в этом районе.

По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, захватчиков ждет "котел".

"Это движение уже не остановить. И ждёт там их маленький, симпатичный "котёл" (...) Никто там уже ничего пополнять не будет. Там уже всё - "приехали", - отметил он.

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По его словам, мобилизованых россиян, скорее всего, отправят на вторую линию обороны в районе Сватово Луганской области.

Мобилизация в России: что известно

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих запаса, на войну с Украиной.

По данным Генштаба ВСУ, прибывших по мобилизации россиян военное командование без подготовки направляет в подразделения на линии соприкосновения.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что объявленная в России мобилизация - это также удар по коренным народам Крыма, Дагестана, Кавказа и Сибири.

С вечера 21 сентября в бурятских селах вручают повестки мужчинам от 18 до 72 лет и требуют срочно ехать в призывной пункт.

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