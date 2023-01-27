Четыре танка боеспособны и будут переданы в ближайшие недели.

Канада предоставит танки и своих инструкторов, чтобы те научили украинских военных управлять ими. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил детали и привел слова министра национальной обороны Канады Аниты Ананд.

Так, Украина получит от Канады четыре основных боевых танка Leopard 2 и инструкторов Вооруженных Сил Канады. Ананд отметила, что эти тяжелобронированные и высокозащищенные машины обеспечивают солдатам тактическое преимущество на поле боя благодаря их превосходной мобильности, огневой мощи и живучести. Эта техника поможет Украине освободить еще больше своей территории и защитить свой народ от жестокого вторжения России. Кроме этого, она заявила, что военнослужащие Вооруженных Сил Канады будут развернуты "в ожидании координации с союзниками", чтобы гарантировать, что украинские силы смогут эксплуатировать и обслуживать танки Leopard 2.

"Эти четыре танка боеспособны и будут переданы в ближайшие недели", - приводит слова Ананд Генштаб.

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Танки для Украины

Как сообщал УНИАН, 25 января правительство Германии официально согласовало передачу Украине 14 танков Leopard 2 и разрешил реэкспорт другим странам.

В тот же день президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты предоставляют Украине 31 танк Abrams, а также приветствовал решение Германии поставлять Украине танки Leopard 2. Вчера, 26 января, министр обороны Алексей Резников поблагодарил правительство Канады за решение предоставить Украине танки Leopard. Он отметил, что "танковая коалиция" растет, а украинская армия будет иметь орудия для освобождения нашей земли.

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