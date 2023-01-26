Канада отправит танки, которые купила у Нидерландов во время афганской войны.

Канада в скором времени передаст Украине 4 танка Leopard 2 и отправит канадских военных в помощь странам Европы для обучении украинских военных.

Как заявила министр обороны Анита Ананд, Канада отправит модели Leopard 2 A4, которые купила у Нидерландов во время афганской войны.

Помимо этого, по словам министра обороны, канадские военные будут помогать в обучении украинских экипажей.

Видео дня

Предоставление танков Украине: детали

Польша обещает поставить Украине 14 танков Leopard уже через несколько недель.

Британия передает Украине 14 своих танков Challenger 2, приблизительно к концу марта. Уже на следующей неделе начнется обучение украинских военнослужащих работе с этими танками.

Министр обороны Германии Борис Писториус 26 января заявил, что Германия планирует поставить Украине боевые танки Leopard 2 до конца марта. По его словам, Германия не медлила в вопросе поставок танков Украине, а вела переговоры с партнерами и союзниками о том, что лучше всего сделать.

США анонсировали передачу Украине 31 танка Abrams. Эти машины поступят в течение нескольких месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости: