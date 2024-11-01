Эксперт назвал основные составляющие, которые нужны Украине для того, чтобы остановить продвижение россиян.

Украине надо создать 5-6 таких секторов как Курск, считает бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж. Об этом он сказал в эфире "24 Канал", комментируя сообщения об активном продвижении россиян на украинском Донбассе.

Он отметил, что Россия смогла сконцентрировать на шести операционных направлениях основные силы и средства и теперь, хотя у них нет возможности наступать по всему фронту, но такие направления как Купянск, Часов Яр, Покровское направление вместе с Селидовом, Кураховское, Угледарское и Запорожское - являются приоритетными для врага и туда брошены все еще достаточно боеспособные силы.

"Мы в плане стратегии должны уничтожать врага и сдерживать. Это сверхважно не сдавать позиции и уничтожать большое количество. Мы в день уничтожаем по 1400-1700 оккупантов - это мощный потенциал, но недостаточный. Сегодня важно менять стратегию ведения войны. Удар не только по Курщине, а еще несколько секторов надо", - сказал Маломуж.

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Такие операции как на Курщине, по его словам, должны быть на Белгородщине, Брянщине и на другой территории РФ, где враг не ожидает.

В то же время Маломуж подчеркнул, что для этого надо подготовить силы и средства.

"Зеленский говорил о 12 бригадах, их надо вооружить. Они могли бы действовать на территории России, особенно там, где враг не имеет укрепсредств, где не ожидает, на оккупированных территориях, которые мы будем освобождать. Враг теряется не тогда, когда мы обороняемся, тогда он все просчитывает и заходит с тылов, с флангов, создает клещи как у Угледара. А надо наносить удары там, где враг не имеет укрепрайонов и концентрации сил. И там мы должны проводить мощные операции. Курск - тому пример. Но все остановилось. Это только один сектор. Таких секторов должно быть 5-6", - подчеркнул генерал.

По его словам, на сегодня украинское командование реализует успешные стратегии, которые не вписываются в модель ведения войны России, ломает стереотипы. Маломуж отметил, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский "заточен" на смену тактик, но этого недостаточно, поскольку важным также является обеспечение наших сил:

"Вот та составляющая, которая позволила врагу продвигаться. Мы по всем каналам подписали соглашения - на "Рамштайн", на двустороннем уровне - об огромном количестве боеприпасов, ракет различных типов, включая тактические до 300 км... Их нужно много - сотни и сотни, чтобы мы били по фронту и по всем оккупированным территориям, где враг имеет огневые ресурсы и живую силу".

Поэтому, по его словам, еще одна важная составляющая - это закупка боеприпасов на внешнем уровне и собственное производство.

"Эти все составляющие должны сойтись для того, чтобы остановить врага. К сожалению, практически по каждому сектору есть проблемы. И по нашим партнерам, и по закупкам за рубежом. Медленно движемся и не все номенклатуры поступают. Есть наше производство, которое должно было бы работать с первого дня войны, но долго разворачивалось, сейчас наверстываем. Поэтому еще полгода надо готовить все силы и средства, чтобы иметь успешные перспективы и сдерживать врага, и наносить удары", - сказал Маломуж.

Таким образом, по его словам, надо очень активно работать и в плане стратегии, и в плане обеспечения войск, в том числе мобилизационно.

Маломуж также прокомментировал ситуацию в Курской области. Он не считает, что она может стать критической из-за прибывших для усиления россиян северокорейских военных.

То, что ВСУ отступают с определенных территорий, он объяснил тем, что ведется маневренная война:

"На Курщине мы эффективно подошли. Там маневренная война. Мы не создаем укрепрайоны, не создаем концентрацию в секторах сил и средств, чтобы враг мог окружить или нанести концентрированный удар. Мы маневрируем, занимаем там выгодные укреппозиции - это важно. Где нет целесообразности (держать) - мы маневрируем, отходим. Враг это квалифицирует как отступление, но мы проводим контратаки, возобновляем позиции или создаем огневые серые зоны. И враг не может продвигаться".

По его словам, 3 тысячи человек нового контингента из КНДР, которые прибыли, не решат проблему россиян на Курщине.

"Они не обстреляны, не готовы к активным форматам боевых действий и, соответственно, есть большая проблема в координации с российскими войсками. Это и по самому роду деятельности - проведение боевых операций, и даже различные маркировки и символы военные. Разумеется, языковой барьер. Это те проблемы, которые мы можем использовать для уничтожения как представителей северокорейских войск, так и Российской Федерации. Ситуация непростая, мы не будем ее преуменьшать. Но не критическая для наших войск. И я думаю такая маневренная война обеспечит успех операции ВСУ в дальнейшем", - отметил Маломуж.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, эксперт по военным вопросам из RAND Corporation Майкл Бонерт обратил внимание, что украинские военнослужащие в Курской операции получили над Россией преимущество, которого никогда не имели на протяжении всей полномасштабной войны. Оно заключается в том, что ВСУ не нужно защищать ни один из российских городов в Курской области.

"Вы просто воюете там, где это выгодно, и отступаете, когда это не так. И это действительно эффективный способ ведения боевых действий", - объяснил Бонерт.

В то же время военный эксперт из Стимсоновского центра Уильям Альберк отметил, что Россия пока отвоевывает "самые легкие участки" и что "российским оккупантам будет гораздо труднее справиться с остальной частью украинского выступления". Украина, по его словам, может "выбирать, когда и где обороняться".

Альберт также добавил, что Украина может создать "зоны поражения" и "ловушки", чтобы замедлить продвижение России, поскольку отсутствует необходимость защищать весь опорный пункт.

В свою очередь эксперт Дмитрий Снегирев не исключает, что зона влияния ВСУ на территории РФ будет расширена за счет Брянской и Белгородской областей.

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