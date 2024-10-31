Воин выразил уверенность, что решение о проведении операции ВСУ в Курской области было мудрым.

Украинские бойцы в Курской области не окружены, они обеспечены всем необходимым для ведения боевых действий, однако, боевой дух в их рядах "сильно подорван". Об этом в интервью "Главкому" рассказал 22-летний оператор БПЛА из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Иван Кащенко с позывным "Кощей", участвующий в Курской операции:

"Боевой дух сильно подорван. Все уже устали от войны. Мы здесь сидим фактически безвылазно, морально тяжело".

Вместе с тем, воин выразил уверенность, что решение о проведении операции ВСУ в Курской области было мудрым:

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"Мы показали россиянам, что значит воевать против Украины. Теперь у нас есть территории, которые можно будет на переговорах, если они будут использовать как козырь. Также это пополнение обменного фонда… новые тактики ведения войны. И самое важное то, что те КАБы, которые полетели бы на Донецкую и Луганскую области, полетели сюда. Они принесли меньше потерь, чем могли бы принести, если бы полетели по Украине".

По словам бойца, среди украинских военных в Курской области нет мнений о том, что им будет как-то трудно отходить, возвращаться в Украину.

"Мы не в окружении, и маршруты наших поставок достаточно эффективны. Удерживать позиции сейчас легче, чем наступать", - отметил он.

А отвечая на вопрос о завершении войны, военный заявил, что Украину нужно ядерное оружие, четкая защита и понимание того, что больше никто не нападет: "Вернуть контроль над нашими границами нужно, но я не знаю, насколько это возможно".

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, ранее сообщалось, что РФ привлекла в Курскую область солдат из КНДР. В The New York Times писали, что прибывшие в Курскую область северокорейские солдаты вскоре могут пойти на штурм позиций ВСУ.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявлял, что Россия не способна перевести в Курскую область большое количество северокорейских солдат: "Если есть несколько десятков, максимум несколько рот, не более. Поэтому говорить о тысячах или десятках тысяч пока не надо".

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