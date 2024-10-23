По наблюдению Василия Пехньо, эта российская территория стала "обкаткой" подразделений ВСУ перед контрнаступлением в следующем году.

На Курщине, возможно, начинается "новая фаза" украинской операции, заявил военный обозреватель Василий Пехньо в эфире Киев24.

Пехньо напомнил, что Вооруженные силы Украины сейчас в обороне на Курщине и меньшими силами сдерживают противника.

"Но ситуация осложнилась в последнее время. За 2,5 месяца операции было две волны наступлений российских войск. Первая волна завершилась ничем, вторая - стала немножко более успешной и можно говорить, что она продолжается по сей день", - прокомментировал он.

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Однако эксперт отметил, что россияне перенесли свои "дедлайны" по "освобождению" Курщины до 1 февраля, а это свидетельствует, что они понимают, что Суджу вернуть в ближайшие месяцы не смогут. Пехньо отметил:

"Сейчас начинается какая-то новая фаза, я это чувствую. В чем заключается эта новая фаза? Россияне с одной стороны, мне кажется, смогли пропагандистской машиной исключить Суджу и Курщину как нечто болезненное для себя... Сейчас россияне пытаются затянуть нас в ловушку того, чтобы мы на Курщину бросали больше своих резервов. Хотят сделать что-то тождественное, что нам удалось сделать с севером Харьковщины. И я вижу, что мы тоже пытаемся маневрировать, чтобы это не стало для нас слишком затратной операцией и параллельно еще, что Курщина становится некой обкаткой подразделений возможно перед наступлением следующего года".

Он подчеркнул, что важно, чтобы Курщина не стала клоакой по затягиванию наших резервов.

"Там сейчас постоянно происходит ротация подразделений. Сейчас там 47-я бригада, 41-я, 80 и 82-я - там с самого начала находятся. Но новые подразделения появляются и заходят туда. Морпехи сейчас зашли туда. Такое впечатление складывается, что вновь созданные подразделения будут так же туда доправляться. Кажется, что это некий полигон в военных условиях для наступления, где наши войска обкатываются, тренируются для наступления в следующем году. Это такая гипотеза", - сказал военный обозреватель.

По его убеждению, в ближайшее время ВСУ не будут расширять плацдарм на территории РФ. Как подчеркнул Пехньо, основная задача Сил обороны Украины сейчас - остановить врага на Донбассе.

Курская операция ВСУ: последние новости

Как писал УНИАН, 22 октября издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в Силах обороны сообщило, что Кремль установил новые сроки для возвращения военными захваченных Украиной территорий РФ. Так, российское руководство требует, чтобы до 1 февраля Курщина была полностью свободна от украинских войск, а до 25 февраля была создана буферная зона по эту сторону границы - на территории Украины.

Известно, что россияне сосредоточили на Курщине более 40 тысяч войск. Значительная часть оккупационных войск, которая была в резерве для развития наступления на Харьковщине была переведена в Курскую область. Ситуация в области сейчас динамичная, населенные пункты в течение суток могут переходить "из рук в руки". Бои продолжаются постоянно.

В то же время в интервью изданию The War Zone начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в Курскую область России сейчас прибудут первые военные КНДР на помощь россиянам в противодействии Силам обороны Украины.

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