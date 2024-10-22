В то же время эксперт предполагает, что Украина может начать операцию в других регионах России.

Сейчас Силы обороны испытывают определенные трудности в проведении операции в Курской области, заявил в эфире "Радио Свобода" военный эксперт Сергей Грабский.

"Ведь находясь в стационарной обороне, имея понятное преимущество противника, очень трудно пытаться достичь определенных результатов, которые были очень эффективны. Ведь мы подвергаем опасности наших бойцов. Пока группировка российских войск на этом направлении целесообразна для нашего пребывания на территории Курской области - мы можем там находиться. Если же россияне ослабят там давление, начнут блокировочные операции - целесообразность пребывания и удержания наших войск там исключает смысл", - сказал Грабский.

В то же время он предположил, что Украина может планировать операции и в других регионах России: "

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Мы не должны застревать исключительно на Курщине. Ведь есть и другие регионы РФ, с которыми граничит Украина и на которых мы можем проводить такие действия. Мы должны делать все возможное, чтобы беспокоить противника, заставляя находиться его в определенном напряжении и сосредоточивать на неактивных участках как можно большее количество войск".

Ситуация в Курской области: важные новости

Накануне Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что несмотря на попытки врага перехватить инициативу на свою сторону, ситуация в Курской области находится под контролем Сил обороны Украины.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, операция украинских защитников в Курской области уже оправдала себя. Ведь, если бы россияне перебросили 50 тысяч военных, которые задействованы на Курщине, в Донецкую область - они бы уже "стояли под Павлоградом".

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