Северокорейские солдаты должны помочь россиянам противодействовать Силам обороны Украины на Курщине.

Ожидается, что первые военные КНДР прибудут в Курскую область России уже завтра, 23 октября 2024 года.

Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Как он отметил в интервью изданию The War Zone, северокорейские солдаты должны помочь россиянам противодействовать Силам обороны Украины в Курской области РФ.

"Первые подразделения мы ждем завтра на Курском направлении", – заявил Кирилл Буданов.

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Пока неизвестно, о каком количестве северокорейских солдат идет речь, и как они будут оснащены.

"Увидим через пару дней", – добавил Буданов.

Эта информация появилась в то время, как Южная Корея рассматривает возможность направления советников и наступательного вооружения в Украину в ответ на развертывание Пхеньяном в России более 12 000 солдат, включая элитные подразделения специальных операций.

КНДР и Россия: вы могли это пропустить

Северная Корея отправила на помощь России в ее войне против Украины не только сухопутные войска. В РФ также прибыли пилоты-истребители, которые могут управлять российскими военными самолетами.

Как пишут в южнокорейских СМИ, в прошлом месяце Пхеньян отправил пилотов-истребителей во Владивосток на Дальнем Востоке России. Не исключено, что они прибыли для тренировок на российских боевых самолетах, которые поставляются в КНДР. Но учитывая потери РФ в войне против Украины, Москва могла попросить у Пхеньяна помощь в виде летчиков.

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