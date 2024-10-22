Сейчас ситуация в Курской области динамичная.

Российские власти установили новые дедлайны своим войскам на отвоевание территории Курской области, которая находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в Силах обороны, Кремль требует, чтобы до 1 февраля Курщина была полностью свободна от украинских войск, а до 25 февраля была создана буферная зона по эту сторону границы - на территории Украины.

По данным издания, россияне перебросили на Курщину более 40 тысяч войск. Кроме того, появилась информация, что на этот участок фронта будет отправлена четверть 11-тысячной группировки солдат из КНДР. Северокорейских военных планируют привлекать к подмене российских группировок и охране объектов.

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Сейчас ситуация в Курской области динамичная и населенные пункты в течение суток могут переходить "из рук в руки". Хотя оборона ВСУ не пробита, шансы на расширение плацдарма также считаются невысокими.

"Хорошо это или плохо - зависит прежде всего от задач, которые преследовала эта операция. Многочисленные собеседники издания и в военных, и в политических кругах называют несколько версий. По одной из них, целью Украины было отвлечение оккупантов от их наступления на севере Харьковщины. Если и так - то эту цель можно считать в определенной степени выполненной", - отмечает издание.

Значительная часть оккупационных войск, которая была в резерве для развития наступления на Харьковщине была переведена в Курскую область.

Бои в Курской области - последние новости

20 октября главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский сообщил, что в Курской области России украинские войска держат ситуацию под своим контролем.

Недавно украинские десантники в Курской области уничтожили подразделение российских военных из 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов заявил, что на Курщине Силам обороны Украины очень непросто, потому что там нет сплошной линии фронта. ВСУ пытаются держать инициативу и удивлять врага - заходить с разных сторон, растягивать его силы.

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