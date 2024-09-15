По словам спикера ВМС ВСУ, Крымский мост нуждается в ремонте.

Крымский мост начнет еще больше разрушаться, ведь россиянам с помощью сооружения нужно увеличить логистическую нагрузку. Об этом заявил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Еспресо".

"Сейчас у россиян не очень большой выбор по логистике в оккупированный Крым. Паромы не работают. Когда заработают - не понятно. Один паром стоит на якоре, а другой ждет в ремонте. Поэтому выбора у них много нет. Верифицированной информации, что россияне запустили железную дорогу по временно оккупированным территориям в Крым пока тоже нет. Именно поэтому на Крымский мост будет увеличиваться логистическая нагрузка. Это процесс, которого не избежать", - объяснил военнослужащий.

Плетенчук отметил, что Крымский мост сейчас нуждается в ремонте, а из-за увеличения логистической нагрузки он начнет разрушаться еще сильнее.

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"Россияне вынуждены будут увеличить перевозки по Крымскому мосту. У них нет выбора и они этого не избегут. Соответственно, Крымский мост из-за этих нагрузок начнет еще больше сыпаться", - заверил представитель ВМС ВСУ.

Крымский мост - последние новости

Ранее партизанское движение "АТЕШ" сообщало о разрушении конструкций элементов Крымского моста. Там отметили, что мост требует срочного ремонта, ведь некоторые конструкции уже начали осыпаться.

В свою очередь Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост защищает выставочный зенитного ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". По его словам, такой комплекс может защитить от каких-то воздушных дронов.

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