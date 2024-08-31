Вероятно, у россиян есть определенные запасы, что позволяет им пока компенсировать отсутствие паромной переправы, которая была поражена украинскими воинами, отметил спикер ВМС украинской армии.

Продолжается война в Украине, и недавно появилась информация о том, что оккупанты выставили на Крымском мосту для его защиты от украинских сил выставочный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" - в ВМС ВС Украины оценили возможности этого оружия.

"В такие моменты я вспоминаю ракетный корабль "Циклон" проекта "Каракурт" ("Циклон" был поражен в мае, - УНИАН), который использовали как ПВО, чтобы прикрывать Севастопольскую бухту. Так вот, у него на борту как раз был "Панцирь-С", только в морском варианте. Это все, что нужно знать о способности по отражению серьезных атак этого комплекса - он себя защитить не смог", - сказал в эфире телемарафона спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

В то же время он добавил, что "Панцирь" может защитить от каких-то воздушных дронов. "В любом случае надо учитывать все, что знает враг, все что он выставляет. А выставляет он все, что имеет. Вот такой парадокс... Они прилагают максимум усилий, чтобы мост сохранить", - заявил спикер.

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Он напомнил, что Крымский мост для российских захватчиков - сакральный объект "со всех сторон": с точки зрения энергетической ветки, транспортной компоненты и пропаганды. По словам Плетенчука, враг привлек все свои имеющиеся возможности для защиты моста, включая авиацию, которая "представлена" в небе всей линейкой дронов, в том числе иранскими, разнообразными вертолетами и самолетами.

Также Плетенчук рассказал, как работает логистика врага на юге. В частности, российская железная дорога, которая "идет" по суше, пока не соединена между РФ и крымским Джанкоем. В то же время, по некоторым данным, якобы оккупанты дотянули до Мариуполя одну "ветку", и это в определенной степени решит логистические проблемы на соответствующих локациях врага. Однако, по словам Плетенчука, основная логистика захватчиков приходилась именно на паромную переправу. В частности, это касается южного направления, Крыма, где гарнизон захватчиков нуждается в горюче-смазочных материалах и тому подобное.

"Но, вероятно, у оккупантов есть определенные запасы, что позволяет компенсировать отсутствие паромной переправы, которая сейчас не работает... Она не заработает пока не отремонтируют хотя бы один из паромов, поврежденных ранее во время атаки ВСУ... По состоянию на сейчас ни один из них (паромов, - УНИАН) не находится в рабочем состоянии. Поэтому это для них - проблема", - рассказал представитель ВМС ВСУ.

Насчет ситуации в морях, по словам представителя ВМС, утром ракетоноситель РФ, который был на дежурстве в Черном море, зашел в пункт базировании в Новороссийск. Таким образом, с 9 утра ситуация оставалась неизменной - по состоянию на сейчас, ни одного из кораблей РФ в акваториях Черного и Азовского морей не наблюдается.

Плетенчук также добавил, что из-за большого количества бомб, обломков ракет и т.д. состояние воды в море оставляет желать лучшего. В частности, он напомнил, что экологи бьют тревогу из-за тысяч погибших дельфинов. Также проблемы на Кинбурнской косе, расположенной в Николаевской области. Территория косы относится к Черноморскому биосферному заповеднику, но оккупанты ее почти уничтожили.

Также Плетенчук обратил внимание на Днепровско-Бугский лиман, куда из-за теракта на дамбе Каховской ГЭС летом 2023 года попало множество загрязняющих веществ. Спикер подчеркнул, что эти проблемы касаются не только Украины, но и других стран Черноморского региона.

Интересные новости о Крымском мосте - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, недавно военно-политический обозреватель Александр Коваленко оценил данные о размещении на Крымском мосту зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".

Аналитик отметил, что по этому поводу есть несколько интересных уточнений. Первое - это уникальное вражеское оружие "Панцирь-С1М", поскольку пока оно не является серийным изделием. Второй момент - этот "Панцирь-С1М" представляет собой выставочный образец, который предлагался в основном на экспорт в "жаркие" страны, поэтому у него специфический пустынный камуфляж.

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