По словам Олега Жданова, украинские силы способны повредить мост, чтобы он стал непроходным для тяжелой техники.

Россияне выводят часть техники из Крыма и усиливают противовоздушную оборону на полуострове. Они опасаются, что ВСУ повредят Крымский мост. И если Украина параллельно будет проводить успешное контрнаступление на юге, оккупанты окажутся в тупике.

Таким мнением поделился военный эксперт Олег Жданов в эфире национального телемарафона.

Ведущий попросил аналитика прокомментировать заявление американского Института изучения войны о том, что россияне выводят технику с полуострова. В ответе Жданов предположил, с чем могут быть связаны такие действия.

"Не верить британской разведке или американскому разведсообществу нет оснований, поэтому поверим, что они выводят технику. Имеется ввиду сухопутные войска. И действительно, они пытаются закрыть небо от таких вот ударов, которые сегодня наносятся по Крыму. Они прекрасно понимают, что это только начало. И то, что выводят технику, это говорит о том, что они прекрасно понимают, что следующей целью может стать Крымский мост. Не в плане его разрушения, а в плане его просто вывода из строя. Чтобы не было возможности гонять по нему эшелоны и колонны военной техники", — заявил Жданов.

Эксперт также сослался на свое предыдущее заявление о потенциальных проблемах оккупантов в Крыму. Если рашисты не смогут поставлять технику на территорию полуострова через мост, то они окажутся в тупике без шансов на подкрепление. Россияне осознают такую опасность и именно с этим, вероятно, связан отвод войск.

Напомним, недавно СМИ опубликовали сведения из секретного отчета НАТО. В нем говорилось о передислокации десяти самолетов РФ с полуострова на материковую территорию страны-агрессора. А сегодня, 27 августа, в Крыму была замечена новая колонна техники.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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