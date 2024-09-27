Дублирование задач и слабые структуры будут создавать трения между ФСБ и МО РФ.

Федеральная служба безопасности России воюет в Курской области и безуспешно пытается координировать боевые задачи с военными.

Как сообщает Институт изучения войны, оппозиционное издание РФ "Новая газета Европы" идентифицировало военнослужащего спецназа ФСБ, который погиб в боях в Курской области в августе 2024 года.

Офицер ФСБ рассказал изданию, что руководство ведомства поставило перед спецназом, включая элементы групп "Альфа" и "Вымпел", задачу выявить и уничтожить диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Видео дня

По словам источника, эти группы плохо приспособлены для ведения комбинированных боев с применением тяжелой техники против регулярных вооруженных сил. Обычно бойцы спецслужбы проводили контртеррористические операции против небольших террористических групп, а потому не имеет достаточной подготовки и оборудования, необходимого для реагирования на ВСУ.

Другой собеседник, близкий к российским спецслужбам, добавил, что Центр специальных операций ФСБ не имеет "общей связи" с воинскими частями и до сих пор не существует общего штаба для координации боевых задач между ними.

Правитель РФ Владимир Путин поручил ФСБ провести контртеррористическую операцию в Белгородской, Брянской и Курской областях 9 августа после начала операции ВСУ 6 августа. Однако затем он начал поручать дублирующие задачи Министерству обороны (МО), ФСБ и Росгвардии России.

Кремль и военное командование пытались создать слаженную и эффективную структуру командования и управления, однако остается непонятным, какие обязанности кому принадлежат. Аналитики считают, что дублирование задач и слабые структуры будут создавать трения между ФСБ и МО РФ.

Курская операция ВСУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области уже показала определенные результаты. В частности, она замедлила россиян и заставила их перебросить около 40 тыс. солдат.

По словам экспертов, в Курской области России Вооруженные силы Украины, похоже, зашли в тыл глушковской группировке россиян.

Правителю России Путину вообще не нужна Курская область, считает полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. В Кремле даже не заметят, если полностью потеряют этот регион.

Вас также могут заинтересовать новости: