Эти события означают, что развивается другое направление, задачей которого является блокирование Глушковского района.

В Курской области России Вооруженные силы Украины, похоже, зашли в тыл глушковской группировке россиян. Об этом в эфире Radio NV сказал Павел Нарожный, военный эксперт, основатель благотворительной организации "Реактивная почта".

Отвечая на вопрос о ситуации в Курской области России, по которой сообщалось о еще одном участке границы, которую прорвали украинские защитники, Нарожный отметил, что 95-я десантно-штурмовая бригада опубликовала видео и OSINT-специалисты его геолокували.

"Это село Ястребиное Сумской области, согласно этому сообщению OSINTеров. Если посмотреть на карту Сумской области, - оно такое как такая клюшка хоккейная. И наступление происходит в северо-восточной части Сумской области - там, где находится этот наш плацдарм огромный, который мы захватили, с заходом 40-50 километров вглубь врага", - сказал он.

Эксперт добавил, что село Ястребиное находится вблизи Глушковского района России.

"То есть с другого немножечко направления. И выглядит так, что это заход в тыл этой группировке глушковской. Это заход с другой стороны реки Сейм. И это означает, что развивается другое направление, и задача его - блокировать этот Глушковский район", - отметил Нарожный.

Он добавил, что ВСУ могут планировать взять эту группировку в плен или отрезать от всей остальной Российской Федерации.

Продвижение ВСУ в Курской области

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области уже показала определенные результаты. В частности, по его словам, Курская операция замедлила россиян и заставила их перебросить часть своих сил в Курск, около 40 тыс. солдат.

Кроме того, как отметил Зеленский, Курская операция продемонстрировала Глобальному Югу, что у президента России Владимира Путина не все под контролем, как он сам утверждает.

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