Украина показала россиянам "очень важную правду", заявил президент.

Операция ВСУ в Курской области уже показала определенные результаты, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New Yorker.

"Вы правы, когда задаетесь вопросом, войдет ли эта операция в историю как успех или провал. Пока рано судить. Но меня не волнуют исторические успехи. Я сосредоточен на настоящем. Однако мы можем сказать, что она (Курская операция - УНИАН) уже показала некоторые результаты. Она замедлила русских и заставила их перебросить часть своих сил в Курск, порядка сорока тысяч солдат. Наши бойцы на востоке уже говорят, что их реже бьют, - отметил он. - Я не говорю, что это громкий успех или что это приведет к окончанию войны или к концу Путина. Это показало нашим партнерам, на что мы способны".

Кроме того, как добавил Зеленский, Курская операция продемонстрировала Глобальному Югу, что у Путина не все под контролем, как он сам утверждает. Также, по мнению президента, Украина показала россиянам "очень важную правду":

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"К сожалению, многие из них закрывают глаза, они не хотят ничего видеть и слышать. Но некоторые россияне не могли не заметить, что Путин не побежал защищать свою землю. Нет, вместо этого он хочет в первую очередь заботиться о себе и покончить с Украиной. Его люди не являются для него приоритетом".

По словам Зеленского, прошло больше месяца с начала Курской операции, Украина продолжает снабжать россиян на контролируемых нами территориях едой и водой, все необходимые коридоры для них открыты, но они не уходят.

"Они не понимают, почему Россия не пришла на помощь и оставила их выживать самостоятельно. И люди в Москве и Санкт-Петербурге - вдали от Курска - увидели, что если однажды украинская армия тоже появится там, то совсем не факт, что они будут спасены. Это важно. Это также часть этой операции: задолго до того, как война доберется до этих мест или случится какой-то другой кризис, русские люди должны знать, кого они поставили у власти на четверть века, с кем связали свою судьбу", - сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос о мотиве Курской операции, президент Украины также заявил:

"Представьте себе: вы ведете тяжелую войну, не получаете помощи, пытаетесь поддерживать боевой дух. А на востоке инициатива у русских, они захватили часть Харьковской области и собираются атаковать Сумы. Вам нужно что-то сделать - что-то другое, а не бесконечно просить своих партнеров о помощи. Так что же делать? Вы говорите своим людям: "Дорогие украинцы, через две недели Восточная Украина перестанет существовать"? Конечно, вы можете это сделать, развести руками, но вы также можете попробовать сделать смелый шаг".

Операция ВСУ в Курской области - новости

Напомним, на днях в The Guardian писали, что российское военное командование предвидело вторжение Украины в Курскую область и разрабатывало планы по его предотвращению в течение нескольких месяцев.

О соответствующе подготовке свидетельствуют захваченные документы МВД, ФСБ и армии России в Курской области, которыми бойцы ВСУ поделились с журналистами.

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