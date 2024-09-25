По словам эксперта, в Кремле понимают, что чтобы защитить регион от ВСУ, нужна полумиллионная армия.

Правителю России Путину вообще не нужна Курская область. В Кремле даже не заметят, если полностью потеряют этот регион. Такое мнение в комментарии 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, Курщина - это меньше, чем 1% всей территории России. При этом в Кремле понимают, что чтобы защитить регион от ВСУ, нужна полумиллионная армия, которой сейчас просто нет. В то же время россияне "готовы не отдать ее, а подождать".

"Они с этим смирились и начали отстраивать на правом берегу Сейма определенные фортификационные оборонительные сооружения. Они уже готовы левый берег Сейма отдать. Никакое информационное давление, никакое давление населения Кремлем никак не воспринимаются. Наше движение проходит там по двум задачам: обеспечение безопасности Сумщины и сковывание вражеских сил", - сказал военный.

Видео дня

Он отметил, что обе задачи уже выполнены, ведь Силы обороны Украины окружили на Курщине 40-50 тысяч российских военных. При этом они не появились на Покровском направлении, говорит Свитан.

"Поскольку россияне угощают, отдают левый берег Сейма, то можно угоститься. Действия наших бригад направлены на выход к Сейму в Глушковском районе. К тому же наши войска на северной границе этого вклинения в направлении Курска и Курчатова дальше продвигаются. К тому же мы сейчас находимся на высотах"

Ситуация в Курской области РФ - последние новости

Россия хочет стянуть на Курщину от 60 тысяч своих военных. Об этом рассказал военный аналитик Алексей Гетьман.

При этом, по его словам, ВСУ взорвали мосты через реку Сейм и перемещать войска россиянам становится крайне трудно.

Вас также могут заинтересовать новости: