Эффективность украинских морских дронов свидетельствует о том, что Россия не может полностью охранять свои логистические пути.

Украинские военные еще до уничтожения патрульного корабля "Сергей Котов", вероятно, перерезали в Черном море важные пути РФ. Это подтверждается тем, что россияне изменили направления движения своих кораблей, среди которых есть и те, что обычно перевозят военные грузы. Об этом сообщил морской аналитик Х. И. Саттон в своей публикации для Naval News.

По его словам, в конце февраля 2024 года из-за угрозы украинских морских катеров-камикадзе в Черном море российские корабли Sparta-IV и "Язь", которые перевозят военные грузы, изменили свой курс к берегам Сирии, откуда, вероятно, будут добираться до портов РФ через Балтийское море.

Исследователь отметил, что такие действия ярко демонстрируют стратегический эффект применения украинскими войсками морских дронов-камикадзе. Это свидетельствует о том, что Черноморский флот РФ не может полностью контролировать свою "зону ответственности", из-за чего соответственно и не может охранять свои логистические пути.

Аналитик добавил, что примерно в это время произошел подобный инцидент с другим судном РФ Ursa Major, которое было привлечено для российской военной логистики. Сначала оно должно было направляться в воды Черного моря, однако в конце концов решило остановиться в одном из портов Турции.

Кроме того, Х. И. Саттон рассказал о еще одном показательном событии, которое произошло за несколько часов до успешной атаки украинских морских дронов на российский патрульный корабль "Сергей Котов". Речь идет о российском гражданском судне "Элла", которое двигалось в 160 км от побережья временно оккупированного Крыма. Оно сообщило о том, что в открытом море удалось зафиксировать минимум четыре катера-камикадзе на расстоянии около трех километров.

В свою очередь в издании Defense Express считают, что такой момент является показательным, ведь "демонстрирует реальный уровень малозаметности наших морских дронов". Также такие действия показывают, какие решения приходится принимать оккупантам, чтобы "хоть как-то обезопасить себя в акватории Черного моря".

Уничтожение патрульного корабля "Сергей Котов": что известно

В ночь на 5 марта украинские разведчики вместе с военно-морскими силами ВСУ провели спецоперацию в Черном море. Благодаря которой морскими дронами был поражен патрульный корабль ЧФ РФ "Сергей Котов".

Также представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщал, что на борту корабля "Сергей Котов" был вертолет, который подготовили к боевому дежурству.

"Подтверждается уничтожение современного корабля вражеского флота стоимостью более 60 миллионов долларов, это было новейшее судно. Действительно подтверждается, что на борту был вертолет - на палубе. Полностью во время боевого дежурства, то есть с боекомплектом, снарядами, с вооружением, бортовой пушкой. Также количество погибших по меньшей мере семеро, возможно увеличение количества и рост потерь. Часть экипажа эвакуировали", - отметил он.

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