В частности, как отметили в Минобороны, украинские защитники продвинулись на южном фланге Бахмута.

На прошлой неделе Вооруженные Силы Украины освободили еще один квадратный километр на Бахмутском направлении. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время включения из Military Media Center.

"На южном фланге Бахмута у нас идет продвижение и на прошлой неделе там освобожден еще один квадратный километр", - сказала она.

Маляр также добавила, что всего на этом направлении уже освобождено 44 кв. км территории.

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Ситуация на восточном фронте - детали

Ранее командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский заявил, что на восточном направлении российские оккупанты осуществляют перегруппировку своих сил и средств с целью повышения уровня боевого потенциала и возобновления активных наступательных действий. Он подчеркнул, что были приняты все необходимые решения и приняты меры для усиления нашей обороны и отражения вражеских атак.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко отметил, что Бахмут имеет все шансы оказаться в оперативном окружении Сил обороны Украины в ближайшее время. "Ранее Сырский заявил, что Бахмут становится мышеловкой для россиян. Было много скептиков. Но как мы видим сейчас, Бахмут, по большому счету, имеет все шансы оказаться в оперативном окружении в ближайшее время", - сказал Тимочко.

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