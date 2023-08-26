Рашисты сейчас пытаются оттеснить Силы обороны на Горловском направлении в районе Нью-Йорка и Торецка.

Бахмут имеет все шансы оказаться в оперативном окружении Сил обороны Украины в ближайшее время.

Об этом в эфире телемарафона "Единых новостей" сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

"Ранее Сырский заявил, что Бахмут становится мышеловкой для россиян. Было много скептиков. Но как мы видим сейчас, Бахмут, по большому счету, имеет все шансы оказаться в оперативном окружении в ближайшее время", - отметил Тимочко.

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Комментируя ситуацию на Восточном фронте он сообщил, что рашисты сейчас пытаются оттеснить Силы обороны на Горловском направлении в районе Нью-Йорка, Торецка.

"Потому что Горловское направление, Авдеевское и Донецкое – это по сути одна агломерация – Донецкая. И это огромные промышленные зоны. И враг тоже там пытается изрядно совершать препятствия, потому что понимает, что Авдеевское и Торецкое направление - это наш очень хороший путь выхода на Донецк. И тогда, по сути, вся их военная доктрина оккупации и содержания Донецкой и Луганской области у них оказывается под угрозой обвала", - пояснил Тимочко.

В то же время он отметил, что сейчас украинские защитники контролируют инициативу по всей линии фронта, в том числе на востоке, и это очень важно.

"Их (русских) контрудары, которые они пытаются совершить, высчитываются что разведкой нашей, что авиацией. Повсюду мы их ждем", - заявил Тимочко.

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, также Тимочко сообщил, что Россия перебрасывает на Восточный фронт около 30 тысяч своих бойцов для подкрепления.

По его словам, на Лиманском направлении, где оккупантам удалось достичь в свое время максимального "пика", на сегодня по сути им пришлось вернуться на позиции, с которых все начиналось.

Вчера, 25 августа, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский информировал, что посетил Купянское и Лиманское направления, чтобы вместе с командирами на этих направлениях продумать план для дальнейшего продвижения и обороны.

По его словам, после месяца жестких боев и понесенных значительных потерь на этих направлениях, противник осуществляет перегруппировку своих сил и средств, одновременно перебрасывая с территории РФ новосформированные бригады и дивизии. Делается это с целью возобновить активные наступательные действия.

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