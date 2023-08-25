Оккупанты перебрасывают с территории России вновь сформированные бригады и дивизии.

На Восточном направлении российские оккупанты осуществляют перегруппировку своих сил и средств с целью повышения уровня боевого потенциала и возобновления активных наступательных действий.

Об этом заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский. По его словам, оперативная обстановка на восточном направлении остается напряженной.

"После месяца жестких боев и понесенных значительных потерь на Купянском и Лиманском направлениях, противник осуществляет перегруппировку своих сил и средств, одновременно перебрасывая с территории РФ вновь сформированные бригады и дивизии. Главная цель этих мероприятий - повышение уровня боевого потенциала и возобновление активных наступательных действий", - отметил он.

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В то же время, по словам Сырского, враг продолжает вести мощное огневое воздействие из артиллерии и минометов, активно применяет авиацию.

"В таких условиях мы должны оперативно принимать все меры для укрепления нашей обороны на угрожающих направлениях и продвинуться вперед там, где это возможно. Для реализации этих задач была спланирована моя очередная рабочая поездка на Купянское и Лиманское направления. В ходе работы совместно с командирами оперативно-тактических группировок и командирами бригад были приняты все необходимые решения и приняты меры для усиления нашей обороны и отражения вражеских атак", - подчеркнул командующий.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за прошедшие сутки на Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах северо-восточнее Новомихайловки и Марьинки Донецкой области.

Вместе с тем, украинские военные имели успех на двух направлениях на южном фронте и закрепляются на достигнутых рубежах. А в свежем отчете Института по изучению войны (ISW) говорится о том, что ВСУ приблизились ко второй линии обороны российских оккупантов в районе Роботино на западе Запорожской области, еще больше расширив прорыв.

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