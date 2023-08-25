Александр Сырский рассказал о ситуации на восточном направлении / фото t.me/militarymediacenter

На Восточном направлении российские оккупанты осуществляют перегруппировку своих сил и средств с целью повышения уровня боевого потенциала и возобновления активных наступательных действий. 

Об этом заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский. По его словам, оперативная обстановка на восточном направлении остается напряженной. 

"После месяца жестких боев и понесенных значительных потерь на Купянском и Лиманском направлениях, противник осуществляет перегруппировку своих сил и средств, одновременно перебрасывая с территории РФ вновь сформированные бригады и дивизии. Главная цель этих мероприятий - повышение уровня боевого потенциала и возобновление активных наступательных действий", - отметил он.

Видео дня

В то же время, по словам Сырского, враг продолжает вести мощное огневое воздействие из артиллерии и минометов, активно применяет авиацию. 

"В таких условиях мы должны оперативно принимать все меры для укрепления нашей обороны на угрожающих направлениях и продвинуться вперед там, где это возможно. Для реализации этих задач была спланирована моя очередная рабочая поездка на Купянское и Лиманское направления. В ходе работы совместно с командирами оперативно-тактических группировок и командирами бригад были приняты все необходимые решения и приняты меры для усиления нашей обороны и отражения вражеских атак", - подчеркнул командующий.

Читайте также:
ВСУ на одном из направлений отминусовали сотни оккупантов: раскрыты новые потери врага
ВСУ на одном из направлений отминусовали сотни оккупантов: раскрыты новые потери врага
У России есть запасной план в войне в Украине, - Данилов
У России есть запасной план в войне в Украине, - Данилов
Данилов: Когда начнется военное освобождение Крыма, мы все увидим
Данилов: Когда начнется военное освобождение Крыма, мы все увидим
ВСУ устроили сафари на оккупантов под Соледаром (видео)
ВСУ устроили "сафари" на оккупантов под Соледаром (видео)
Пули свистели над головами: ССО показали фрагмент прорыва в Работино (видео)
Пули свистели над головами: ССО показали фрагмент прорыва в Работино (видео)
В аду стало теснее: ВСУ мощно обновили количество уничтоженных оккупантов (инфографика)
В аду стало теснее: ВСУ мощно обновили количество уничтоженных оккупантов (инфографика)

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за прошедшие сутки на Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. 

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах северо-восточнее Новомихайловки и Марьинки Донецкой области.

Вместе с тем, украинские военные имели успех на двух направлениях на южном фронте и закрепляются на достигнутых рубежах. А в свежем отчете Института по изучению войны (ISW) говорится о том, что ВСУ приблизились ко второй линии обороны российских оккупантов в районе Роботино на западе Запорожской области, еще больше расширив прорыв.

Вас также могут заинтересовать новости: