Он продлится с 20:00 до 06:00.

С сегодняшнего дня меняется время комендантского часа в Харькове.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"К сведению жителей Харькова: с сегодняшнего дня меняется время комендантского часа – с 20:00 до 06:00", – отметил он.

Синегубов напомнил, что во время комендантского часа запрещено передвигаться по городу пешком или на автомобиле.

Харьков, второй по численности населения город Украины, живет под ракетными обстрелами с первого дня войны. Путинские войска безжалостно бьют по спальным районам, историческим и административным зданиям. Из-за постоянных обстрелов гибнут мирные жители.

Как сообщал УНИАН, по словам мэра, из города выехали около 30% людей. В то же время некоторые уже возвращается.

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