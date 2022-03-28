Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город покинули около 30% жителей.
Об этом он заявил во время телемарафона.
"Что касается Харькова, примерно 30% населения покинуло город", - сказал он.
В то же время городской голова отметил, что люди начали возвращаться в разбомбленный Харьков.
"В последнее время мы наблюдаем, что многие харьковчане возвращаются", - заявил Терехов.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 59 артиллерийских и минометных обстрелов, в частности в районах Салтовки, Алексеевки, Пятихаток, Чугуев, Дергачи.
По словам мэра города Игоря Терехова, из-за обстрелов российских оккупантов Харьков ежедневно терпит колоссальные убытки. На сегодня более 1100 домов в Харькове просто разрушены.
27 марта украинские силы обороны возле города Изюм сбили российский самолет, а возле Харькова на отдельных направлениях перешли в контрнаступление.
В Генштабе ВСУ заявляют, что на Харьковщине российские захватчики несут потери и в панике бегут, бросая технику.