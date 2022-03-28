Однако уже сейчас горожане начали возвращаться.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город покинули около 30% жителей.

Об этом он заявил во время телемарафона.

"Что касается Харькова, примерно 30% населения покинуло город", - сказал он.

В то же время городской голова отметил, что люди начали возвращаться в разбомбленный Харьков.

"В последнее время мы наблюдаем, что многие харьковчане возвращаются", - заявил Терехов.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 59 артиллерийских и минометных обстрелов, в частности в районах Салтовки, Алексеевки, Пятихаток, Чугуев, Дергачи.

По словам мэра города Игоря Терехова, из-за обстрелов российских оккупантов Харьков ежедневно терпит колоссальные убытки. На сегодня более 1100 домов в Харькове просто разрушены.

27 марта украинские силы обороны возле города Изюм сбили российский самолет, а возле Харькова на отдельных направлениях перешли в контрнаступление.

В Генштабе ВСУ заявляют, что на Харьковщине российские захватчики несут потери и в панике бегут, бросая технику.

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