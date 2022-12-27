Если Буданов говорит, что в следующем году война закончится, то есть основания для того, чтобы так говорить, заявил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов оценил прогноз начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о том, что развязанная Россией война закончится в 2023 году.

"Буданов - это человек, который знает больше всех. Я всегда так шучу. Это, конечно, шутка, но, тем не менее, он глава военной разведки Украины. Поэтому, если этот человек говорит, что в 2023 году война закончится, поверьте мне - есть основания для того, чтобы так говорить", - заявил он.

По словам Жданова, конечно, сегодня никто не может дать гарантию на 100%, что именно так и будет.

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"Но, тем не менее, его слова внушают оптимизм и вероятность того, что они осуществлятся, довольно высокая на сегодняшний день", - добавил эксперт.

Война в Украине - последние новости

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери России на войне в Украине по состоянию на 27 декабря ориентировочно составили более 103 тысяч человек личного состава. Также Россия потеряла: танков - 3 тысячи 16, боевых бронированных машин - 6 тысяч 24, артиллерийских систем - 1 тысячу 998, реактивных систем залпового огня - 418.

Также сообщалось, что в течение последних суток 27 декабря украинские войска нанесли удары по вражескому пункту управления и шести районам сосредоточения сил и техники оккупантов.