Также враг потерял немало техники.

Украинские бойцы мощно обновили потери РФ. С начала полномасштабного вторжения они уничтожили более 103 тысяч оккупантов.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook, что за минувшие сутки наши защитники "отминусовали" примерно 620 рашистов.

Вражеских танков за этот период было уничтожено 3 тыс. 16 единиц, боевых бронированных машин - 6 тыс. 24 (+7). Враг потерял 1 тыс. 998 (+2) артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня - 418.

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Также Силы обороны Украины уничтожили 212 средств противовоздушной обороны, 283 самолета, 267 вертолетов, 1 тыс. 707 беспилотников оперативно-тактического уровня и 653 крылатых ракет. Кроме того, было уничтожено 16 кораблей/катеров, 4 тыс. 652 (+5) автомобильной техники и автоцистерн. Также враг потерял 179 (+1) единиц специальной техники.

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях. Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Потери России на войне

Как сообщал УНИАН, РФ хочет выйти на границы Донецкой области до конца года. Оккупанты безуспешно пытаются окружить Бахмут и несут немалые потери.

За прошедшие сутки ВСУ отбили атаки РФ на Донбассе и ударили по врагу. В Генштабе также сообщили, что 25 декабря защитники Украины поразили сосредоточение живой силы рашистов в Запорожской области. Враг потерял до 100 военнослужащих мертвыми и ранеными.

У ГУР перехватили новый разговор рашистов. Российский оккупант рассказал, что их командиры оказались трусами, а дезертиры бегут с позиций десятками.

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