Такие санкции введут, как только Путин отдаст приказ на применение ядерного вооружения, считает эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов назвал условие, при котором Запад решится на то, чтобы ввести против России такие санкции, которые мгновенно обвалят ее финансовую систему.

По его мнению, санкции введут, как только президент РФ Владимир Путин отдаст приказ на применение ядерного вооружения: "Как только Путин скажет: "все, готовим к применению ядерное оружие", эти санкции будут введены. Тогда да, в течение кратчайшего времени, может быть, даже недели все будет перекрыто".

Жданов предположил, что тогда Россию полностью отключат от международной платежной системы SWIFT, заморозят выплаты за энергоносители, а также введут полное эмбарго на покупку российской нефти и газа.

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Эксперт назвал введенное недавно эмбарго на покупку нефти РФ "дырявеньким", отметив, что, к примеру, Чехия и Венгрия продолжат получать российскую нефть по долгосрочным контактам. А российский газ и вовсе до сих пор не попал ни в один из пакетов санкций.

Нефтяное эмбарго ЕС - что сообщалось

Как писал УНИАН, 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции ЕС против России.

Накануне Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже.