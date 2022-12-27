Поражен вражеский склад боеприпасов и один "важный военный объект".

В течение суток украинские войска нанесли удары по вражескому пункту управления и шести районам сосредоточения сил и техники оккупантов.

Как говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления и шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Кроме того, украинские войска ударили по вражескому складу боеприпасов, а также по одному "другому важному военному объекту".

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Потери России в Украине на 27 декабря - данные Генштаба ВСУ

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери России на войне в Украине по состоянию на 27 декабря ориентировочно составили более 103 тысяч человек личного состава. Также РФ потеряла: танков - 3 тысячи 16, боевых бронированных машин - 6 тысяч 24, артиллерийских систем - 1 тысячу 998, реактивных систем залпового огня - 418.

По данным военных экспертов, Россия потеряла в Украине все боевые танки, которые были в строю до полномасштабного вторжения 24 февраля. У оккупантов также большие проблемы с ремонтом поврежденной техники.