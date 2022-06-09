"Предпосылки к этому уже есть", говорят в РФ.

Депутат Госдумы РФ из Чечни Адам Делимханов, отмеченный Путиным медалью за участие в войне против Украины, ожидает ее завершения до конца года.

Об этом он рассказал в интервью российскому пропагандистскому агентству "РИА Новости".

"Надеемся (на окончание до конца года - УНИАН). Я думаю, больше продолжаться не будет. Окончание, естественно, рано, на мой взгляд. … Я уверен, что конец будет этому всему, и все те предпосылки к этому, они уже есть", - заявил он.

Также Делимханов заявил, что чеченские подразделения останутся в Украине и на Донбассе "до окончания спецоперации".

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя прогноз Делимханова, расплывчато заявил: "Задачи обозначены, их выполнение будет означать завершение спецоперации".

Отметим, 26 апреля Путин присвоил Делимханову звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали "Золотая Звезда" за его участие в войне против Украины.

Как писал УНИАН, ранее в ОПУ заявили, что война с Россией может прекратиться в любой момент.

По словам главы ОПУ Андрея Ермака, РФ надеется на затяжную войну и победу пользуясь из количества своих людей.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что победа в войне займет несколько месяцев.

По словам другого советника главы ОПУ, Михаила Подоляка, "если считать по накопленной оружия, война может затянуться на срок от двух до шести месяцев".

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что, по оптимистическим прогнозам, полномасштабную войну России против Украины реально прекратить еще в этом году.

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